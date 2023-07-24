Втім, трапляється, що працівники військкомату ігнорують законні підстави для відстрочки від мобілізації. Що робити в цьому разі, розповів адвокат Ростислав Кравець у себе на ютуб-каналі, інформує 24 Канал.
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Якщо ви готові відстоювати свої права, то ви можете підготувати нотаріально засвідчені документи, які підтверджують право на відстрочку і звернутись до адвокатів. Вони відправлять відповідні запити стосовно отримання дозволу щодо відстрочки від мобілізації. ТЦК нормально до цього відносяться і коли бачать адвокатів, то надають відповідні згоди без проблем,
– пояснив Ростислав Кравець.
Адвокат розповів, про ще один спосіб
Якщо є право на відстрочку, але особа не хоче йти до військкомату, то вона може направити всі підтверджуючі документи листом.
Якщо в ТЦК не приймають документи і письмо відмовляють – не реагуйте. Додайте додаткові документи, поясніть що дії ТЦК неправомірні, але в суд звертатися не варто. Це дуже довгий процес і подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію, – зауважив адвокат.
Фахівець додав, що якщо в ТЦК самі склали адміністративний протокол і самі подали на вас до суду не слід нервувати.
"Вам буде набагато легше оскаржити його, ніж звернутися до суду першими", – уточнив Ростислав Кравець.
Актуально про мобілізацію
- Порядок військового обліку в Україні регламентується постановою № 1487, яку ухвалив Кабмін.
- Компанії, які найматимуть на роботу працівників без військово-облікових документів або іншим чином порушують його порядок, можуть бути оштрафовані.