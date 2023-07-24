Втім, трапляється, що працівники військкомату ігнорують законні підстави для відстрочки від мобілізації. Що робити в цьому разі, розповів адвокат Ростислав Кравець у себе на ютуб-каналі, інформує 24 Канал.

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Довідка. Підстави для відстрочки зазначені в статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Якщо ви готові відстоювати свої права, то ви можете підготувати нотаріально засвідчені документи, які підтверджують право на відстрочку і звернутись до адвокатів. Вони відправлять відповідні запити стосовно отримання дозволу щодо відстрочки від мобілізації. ТЦК нормально до цього відносяться і коли бачать адвокатів, то надають відповідні згоди без проблем,

– пояснив Ростислав Кравець.

Адвокат розповів, про ще один спосіб

Якщо є право на відстрочку, але особа не хоче йти до військкомату, то вона може направити всі підтверджуючі документи листом.

Якщо в ТЦК не приймають документи і письмо відмовляють – не реагуйте. Додайте додаткові документи, поясніть що дії ТЦК неправомірні, але в суд звертатися не варто. Це дуже довгий процес і подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію, – зауважив адвокат.

Фахівець додав, що якщо в ТЦК самі склали адміністративний протокол і самі подали на вас до суду не слід нервувати.

"Вам буде набагато легше оскаржити його, ніж звернутися до суду першими", – уточнив Ростислав Кравець.

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