Впрочем, случается, что работники военкомата игнорируют законные основания для отсрочки от мобилизации. Что делать в этом случае, рассказал адвокат Ростислав Кравец у себя на ютуб-каналы, информирует 24 Канал.
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Если вы готовы отстаивать свои права, вы можете подготовить нотариально заверенные документы, подтверждающие право на отсрочку и обратиться к адвокатам. Они отправят соответствующие запросы относительно получения разрешения на отсрочку от мобилизации. ТЦК нормально к этому относятся и когда видят адвокатов, то дают соответствующие согласия без проблем,
– объяснил Ростислав Кравец.
Адвокат рассказал, о еще одном способе
Если есть право на отсрочку, но лицо не хочет идти в военкомат, то оно может направить все подтверждающие документы письмом.
Если в ТЦК не принимают документы и письмо отказывают – не реагируйте. Добавьте дополнительные документы, объясните, что действия ТЦК неправомерны, но в суд обращаться не стоит. Это очень долгий процесс и подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию, – отметил адвокат.
Специалист добавил, что если в ТЦК сами составили административный протокол и сами подали на вас в суд не следует нервничать.
"Вам будет гораздо легче обжаловать его, чем обратиться в суд первыми", – уточнил Ростислав Кравец.
Актуально о мобилизации
- Порядок военного учета в Украине регламентируется постановлением № 1487, принятым Кабмином.
- Компании, которые будут нанимать работников без военно-учетных документов или иным образом нарушают его порядок, могут быть оштрафованы.