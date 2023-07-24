Впрочем, случается, что работники военкомата игнорируют законные основания для отсрочки от мобилизации. Что делать в этом случае, рассказал адвокат Ростислав Кравец у себя на ютуб-каналы, информирует 24 Канал.

Смотрите также Новые правила мобилизации и три вида повесток: юрист рассказала, что изменится в августе

Справка. Основания для отсрочки указаны в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если вы готовы отстаивать свои права, вы можете подготовить нотариально заверенные документы, подтверждающие право на отсрочку и обратиться к адвокатам. Они отправят соответствующие запросы относительно получения разрешения на отсрочку от мобилизации. ТЦК нормально к этому относятся и когда видят адвокатов, то дают соответствующие согласия без проблем,

– объяснил Ростислав Кравец.

Адвокат рассказал, о еще одном способе

Если есть право на отсрочку, но лицо не хочет идти в военкомат, то оно может направить все подтверждающие документы письмом.

Если в ТЦК не принимают документы и письмо отказывают – не реагируйте. Добавьте дополнительные документы, объясните, что действия ТЦК неправомерны, но в суд обращаться не стоит. Это очень долгий процесс и подача иска в суд никоим образом не останавливает мобилизацию, – отметил адвокат.

Специалист добавил, что если в ТЦК сами составили административный протокол и сами подали на вас в суд не следует нервничать.

"Вам будет гораздо легче обжаловать его, чем обратиться в суд первыми", – уточнил Ростислав Кравец.

Актуально о мобилизации