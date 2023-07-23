Речник ТЦК та СП Полтавщини Роман Істомін заявив, що найчастіше військовозобов'язані можуть отримати повістки з метою перевірки військово-облікових даних. Він наголосив, що у громадських місцях працівники військкоматів не вручають "бойових" повісток.
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Як відбувається мобілізація обмежено придатних
Як пояснив Істомін, у випадку отримання повістки військовозобов'язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказаний день та час. З собою треба брати особисті та військові документи. Якщо в людини є підстави для відстрочки, то тоді їй треба взяти й документи, які це можуть підтвердити.
Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. По завершенню комісії він визнається придатним або непридатним,
– зазначив спікер ТЦК.
За його словами, якщо військовозобов'язаний обмежено придатний, то це не означає, що він непридатний до проходження служби в ЗСУ загалом. Просто такі особи не можуть проходити службу в певних військових частинах – у ССО та десантно-штурмових військах.
Істомін також спростував вкид про те, що в Україні нібито закінчилися придатні військовозобов'язані, і тому до лав ЗСУ почали призивати обмежено придатних. Такі категорії військовозобов'язаних чоловіків і раніше підлягали призову. Він наголосив, що це не є чимось надзвичайним в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресорки.
Останні новини про мобілізацію
- Нещодавно Володимир Зеленський ухвалив закон, що стосується тимчасово непридатних військових. Він дозволяє таким військовослужбовцям після рішення ВЛК звільнятися в запас з переоглядом через 6 – 12 місяців задля відновлення здоров'я вдома.
- Раніше юрист Роман Сімутін пояснював, що робити, якщо ТЦК відмовляють у відстрочці. За словами адвоката, військкомати не можуть відмовити людині, якщо у неї є законні підстави, адже це їхній обов'язок, а не право.
- Нагадаємо, з 1 серпня в Україні трохи зміняться правила мобілізації. Оскільки призову на строкову службу не буде, то і видів повісток стане 3, а не 4. А строковики зможуть перейти у категорію мобілізованих за власним бажанням.