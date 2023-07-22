Юрист Роман Сімутін пояснив, що робити, якщо у відстрочці відмовляють. Про це пише 24 Канал.

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Що робити, якщо відмовляють у відстрочці

Юрист розповів, що після отримання рекомендаційного листа про відстрочку ТЦК можуть надіслати відповідь, що не оновлені облікові дані, або не повний пакет документів. Через це військовозобов'язаний має з'явитися особисто.

Насправді факту вашого повідомлення шляхом надсилання заяви через пошту цілком достатньо. Ви належним чином повідомили ТЦК та СП. Останні не можуть відмовити у наданні відстрочки, якщо у вас є законні підстави, тому що це їхній обов'язок, а не право – хочу дам, хочу не дам,

– наголосив адвокат.

Додав, якщо людина отримала лист із відмовою надати відстрочку, варто звернутися зі скаргою до обласного ТЦК.

"З моменту успішного повідомлення, коли у вас на руках є корінець про вручення листа ТЦК, вам уже не можуть вручити ні штрафів, ні підозр. Підкреслю: навіть не з моменту отримання вами відповіді", — зазначив Сімутін.

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