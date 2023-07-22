Юрист Роман Симутин объяснил, что делать, если в отсрочке отказывают Об этом пишет 24 Канал.

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Что делать, если отказывают в отсрочке

Юрист рассказал, что после получения рекомендательного письма об отсрочке ТЦК могут отправить ответ, что не обновлены учетные данные или не полный пакет документов. Поэтому военнообязанный должен появиться лично.

На самом деле факта вашего сообщения путем отправки заявления по почте вполне достаточно. Вы должным образом сообщили ТЦК и СП. Последние не могут отказать в предоставлении отсрочки, если у вас есть законные основания, потому что это их обязанность, а не право – хочу дам, хочу не дам,

– подчеркнул адвокат.

Добавил, если человек получил письмо с отказом предоставить отсрочку, следует обратиться с жалобой в областной ТЦК.

"С момента успешного уведомления, когда у вас на руках есть корешок о вручении письма ТЦК, вам уже не могут вручить ни штрафов, ни подозрений. Подчеркну: даже не с момента получения вами ответа", – отметил Симутин.

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Рада сократила перечень лиц, имеющих право на отсрочку