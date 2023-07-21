Президент Владимир Зеленский 21 июля провел очередную Ставку. В ходе заседания участники Ставки заслушали промежуточный отчет об инспекции ТЦК в Украине.

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Зеленский заслушал промежуточный отчет по проверке ТЦК

"Продолжается комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", – сообщил Зеленский.

В июне Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему Валерию Залужному уволить одесского военкома Евгения Борисова, у которого журналисты нашли недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании.

Кроме того, Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что комиссия проверит деятельность и имущественное положение всех военкоматов и их заместителей.

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