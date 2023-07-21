Президент Владимир Зеленский 21 июля провел очередную Ставку. В ходе заседания участники Ставки заслушали промежуточный отчет об инспекции ТЦК в Украине.
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Зеленский заслушал промежуточный отчет по проверке ТЦК
"Продолжается комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции", – сообщил Зеленский.
В июне Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему Валерию Залужному уволить одесского военкома Евгения Борисова, у которого журналисты нашли недвижимость и автопарк на миллионы долларов в Испании.
Кроме того, Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины Александра Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что комиссия проверит деятельность и имущественное положение всех военкоматов и их заместителей.
Что известно о скандале с одесским военкомом
- Весной в Одессе разразился скандал с начальником Одесского областного ТЦК и СП Евгением Борисовым. Военкома обвинили в том, что он имеет виллу в Испании. Также Борисов якобы владеет офисом стоимостью 2 миллиона евро.
- Журналисты выяснили, что семья Борисова действительно владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что инициировал проверки ТЦК по всей Украине.
- В итоге Борисов был отстранен от исполнения обязанностей. На его должность назначали Александра Охрименко, который ранее был комбригом 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что скандального Борисова пока не могут уволить из армии.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя проверки ТЦК и историю с Борисовым, заявил, что должностные лица должны нести юридическую ответственность, если правоохранители найдут состав преступления в их действиях.