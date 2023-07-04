Охрименко назначили вместо Евгения Борисова, отстраненного от исполнения обязанностей решением Ставки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что новый начальник неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.

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Одесский областной ТЦК получил нового руководителя

По словам Залужного, на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП он назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине,

– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.



Залужный назначил на должность Александра Охрименко / фото Валерия Залужного

Что этому предшествовало