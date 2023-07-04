Охрименко назначили вместо Евгения Борисова, отстраненного от исполнения обязанностей решением Ставки. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что новый начальник неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине.
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Одесский областной ТЦК получил нового руководителя
По словам Залужного, на должность начальника Одесского областного ТЦК и СП он назначил одного из лучших военных командиров – полковника Александра Охрименко, который до сих пор был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Александр – боевой офицер, который знает армию изнутри, четко понимает потребности на фронте и неоднократно демонстрировал преданность военному делу и Родине,
– подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
Залужный назначил на должность Александра Охрименко / фото Валерия Залужного
Что этому предшествовало
- Недавно журналисты выяснили, что семья начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов. Все это родные одесского военкома приобрели во время полномасштабной войны.
- Позже журналисты пообщались по телефону с Борисовым. Сначала он уверял, что его семья ничем в Испании не владеет. Однако после того, как услышал о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается там розничной торговлей и он не "влезает" в эти дела.
- Кстати, еще в апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что семья Борисова приобрела на испанском побережье имение стоимостью более 3 миллионов евро. Имение зарегистрировано на мать одесского военкома.
- Ранее ГБР возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
- За дело Борисова уже взялась прокуратура. Так, в Офисе Генерального прокурора хотят проверить информацию, опубликованную расследователями. В частности, речь идет о приобретении Борисовым и членами его семьи автомобилей премиум-класса и недвижимого имущества в Испании на общую сумму более 196 миллионов гривен.