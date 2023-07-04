Охріменка призначили замість Євгена Борисова, якого усунули від виконання обов’язків рішенням Ставки. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що новий начальник неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині.
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Одеський обласний ТЦК отримав нового керівника
За словами Залужного, на посаду начальника Одеського обласного ТЦК та СП він призначив одного з найкращих військових командирів – полковника Олександра Охріменка, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Олександр – бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині,
– наголосив головнокомандувач ЗСУ.
Залужний призначив на посаду Олександра Охріменка / фото Валерія Залужного
Що цьому передувало
- Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. Усе це рідні одеського воєнкома придбали під час повномасштабної війни.
- Згодом журналісти поспілкувалися телефоном із Борисовим. Спочатку він запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє. Однак після того, як почув про витяги з місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею і він не "влазить" у ці справи.
- До речі, ще у квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що родина Борисова придбала на іспанському узбережжі маєток вартістю понад 3 мільйони євро. Маєток зареєстровано на матір одеського воєнкома.
- Раніше ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.
- За справу Борисова вже взялась прокуратура. Так, в Офісі генерального прокурора хочуть перевірити інформацію, що опублікували розслідувачі. Зокрема, йдеться про придбання Борисовим та членами його родини автомобілів преміумкласу та нерухомого майна в Іспанії на загальну суму в понад 196 мільйонів гривень.