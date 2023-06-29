В четверг, 29 июня, прокуратура сообщила, что проверяет факты возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий Евгением Борисовым. СМИ писали, что его семья приобрела имущества за границей почти на 200 миллионов.

Смотрите также В Украине военных проверят на добродетель: кто этим займется

Борисов мог приобрести имущество за незаконные деньги

Собственно, в Офисе Генерального прокурора хотят проверить информацию, опубликованную расследователями. В частности, речь идет о приобретении Борисовым и членами его семьи автомобилей премиум-класса и недвижимого имущества в Испании на общую сумму более 196 млн гривен: "Официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы", – отметили в пресс-службе.

Также в рамках уголовного производства проверяются факты возможного уклонения руководителем Одесского областного ТЦК от прохождения военной службы – его пребывание за границей вроде бы на лечении,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там указано, что для подтверждения этой информации из медиа принимаются все необходимые меры. Скажем, уже были направлены в компетентные органы Испании, Молдовы, Румынии, Турции запросы о международной правовой помощи.

А также началось расследование относительно того, были ли у Борисова законные основания выезжать за пределы Украины якобы на лечение.