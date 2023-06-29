Об этом 24 Каналу отметил советник ОПУ Михаил Подоляк. Он пояснил, что это не политическая вертикаль, а военная в рамках Минобороны и ВСУ, и именно там должны принять соответствующие решения.
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Президент дал распоряжение
На Ставке говорилось о сетовании на работу Территориальных центров комплектования – военкоматов. Поэтому президент Владимир Зеленский распорядился провести аудит, выяснить, какое состояние имеют должностные лица.
"Аудит нужно провести независимо от личных отношений. После этого поувольнять и передать материалы проверок соответствующим правоохранительным органам. Потому что выглядит странно: человек имеет состояние, не может доказать его происхождение, его уволили и все. Это нонсенс", – подчеркнул Подоляк.
Михаил Подоляк о методах проверки ТЦК: смотреть видео
Особое внимание следует обратить и на заместителей руководителей ТЦК. Правоохранительные органы должны оценить действительно ли они соответствуют занимаемым должностям. А непосредственно в истории Евгения Борисова должна быть юридическая составляющая наказания.
Не может быть, что кто-то на переднем крае отдает свою жизнь, а кто-то в тылу становится долларовым миллионером. Президент конкретно об этом сказал. Эта война ставит необходимость трансформировать Украину. Одной из концепций должна быть политика справедливости,
– добавил советник ОПУ.
Что известно о деле Борисова: основные новости
- Журналисты провели расследование и выяснили, что родственники начальника одесского военкомата Евгения Борисова владеют недвижимостью и автомобилями в Испании. Речь идет о сумме примерно в 4,5 миллиона долларов. Все это было приобретено за время полномасштабного вторжения.
- ГБР возбудило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником. Владимир Зеленский на заседании Ставки лично поручил Валерию Залужному уволить Евгения Борисова. Также он отметил создание специальных комиссий для проверки всех военнослужащих во всех регионах Украины.
- 28 июня в ОК "Юг" рассказали, что Борисова отстранили от исполнения обязанностей решением Ставки. Вместо него будет возглавлять должность его заместитель "пока компетентное командование не назначит нового руководителя". Работают правоохранительные органы.