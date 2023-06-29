Про це 24 Каналу зазначив радник ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, що це не політична вертикаль, а військова в рамках Міноборони та ЗСУ і саме там мають прийняти відповідні рішення.

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Президент дав розпорядження

На Ставці мовилося про нарікання роботи Територіальних центрів комплектування – військкоматів. Тому президент Володимир Зеленський дав розпорядження провести аудит, з'ясувати, які статки мають повноважні особи на тих чи інших посадах.

"Аудит треба провести не залежно від особистих відносин. Після цього позвільняти і передати матеріали перевірок відповідним правоохоронним органам. Бо виглядає дивно: людина має статки, не може довести їхнє походження, її звільнили і все. Це нонсенс", – наголосив Подоляк.

Михайло Подоляк про методи перевірки ТЦК: дивитись відео

Особливу увагу треба звернути і на заступників очільників ТЦК. Правоохоронні органи мають оцінити чи дійсно вони відповідають займаним посадам. А безпосередньо в історії Євгена Борисова має бути юридична складова у покаранні.

Не може бути, що хтось на передньому краї віддає своє життя, а хтось в тилу стає доларовим мільйонером. Президент конкретно про це сказав. Ця війна ставить необхідність трансформувати Україну. Однією з концепцій має бути політика справедливості,

– додав радник ОПУ.

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