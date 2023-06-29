Про це 24 Каналу зазначив радник ОПУ Михайло Подоляк. Він пояснив, що це не політична вертикаль, а військова в рамках Міноборони та ЗСУ і саме там мають прийняти відповідні рішення.
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Президент дав розпорядження
На Ставці мовилося про нарікання роботи Територіальних центрів комплектування – військкоматів. Тому президент Володимир Зеленський дав розпорядження провести аудит, з'ясувати, які статки мають повноважні особи на тих чи інших посадах.
"Аудит треба провести не залежно від особистих відносин. Після цього позвільняти і передати матеріали перевірок відповідним правоохоронним органам. Бо виглядає дивно: людина має статки, не може довести їхнє походження, її звільнили і все. Це нонсенс", – наголосив Подоляк.
Михайло Подоляк про методи перевірки ТЦК: дивитись відео
Особливу увагу треба звернути і на заступників очільників ТЦК. Правоохоронні органи мають оцінити чи дійсно вони відповідають займаним посадам. А безпосередньо в історії Євгена Борисова має бути юридична складова у покаранні.
Не може бути, що хтось на передньому краї віддає своє життя, а хтось в тилу стає доларовим мільйонером. Президент конкретно про це сказав. Ця війна ставить необхідність трансформувати Україну. Однією з концепцій має бути політика справедливості,
– додав радник ОПУ.
Що відомо про справу Борисова: основні новини
- Журналісти провели розслідування і з'ясували, що родичі начальника одеського військкомату Євгена Борисова володіють нерухомістю та автівками в Іспанії. Мовиться про суму приблизно у 4,5 мільйона доларів. Усе це було придбано під час повномасштабного вторгнення.
- ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником. Володимир Зеленський на засіданні Ставки особисто доручив Валерію Залужному звільнити Євгена Борисова. Також він наголосив на створенні спеціальних комісій для перевірки усіх військкомів в усіх регіонах України.
- 28 червня в ОК "Південь" розповіли, що Борисова відсторонили від виконання обов'язків рішенням Ставки. Замість нього поки очолюватиме посаду його заступник "доки компетентне командування не призначить нового керівника". Працюють правоохоронні органи.