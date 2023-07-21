Президент Володимир Зеленський 21 липня провів чергову Ставку. Під час засідання учасники Ставки заслухали проміжний звіт щодо інспекції ТЦК в Україні.

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Зеленський заслухав проміжний звіт щодо перевірки ТЦК

"Триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", – повідомив Зеленський.

У червні Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу Валерію Залужному звільнити одеського військкома Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії.

Крім того, Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що комісія перевірить діяльність та майновий стан усіх військкомів та їхніх заступників.

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