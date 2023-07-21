Президент Володимир Зеленський 21 липня провів чергову Ставку. Під час засідання учасники Ставки заслухали проміжний звіт щодо інспекції ТЦК в Україні.
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Зеленський заслухав проміжний звіт щодо перевірки ТЦК
"Триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт, до кінця місяця очікуємо результатів інспекції", – повідомив Зеленський.
У червні Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу Валерію Залужному звільнити одеського військкома Євгена Борисова, у якого журналісти знайшли нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії.
Крім того, Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх військкомів в усіх регіонах України.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що комісія перевірить діяльність та майновий стан усіх військкомів та їхніх заступників.
Що відомо про скандал з одеським військкомом
- Навесні в Одесі виник скандал з начальником Одеського обласного ТЦК та СП Євгеном Борисовим. Військкома звинуватили в тому, що він має віллу в Іспанії. Також Борисов нібито володіє офісом вартістю 2 мільйони євро.
- Журналісти з'ясували, що родина Борисова дійсно володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів. Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ініціював перевірки ТЦК по всій Україні.
- У підсумку Борисова усунули від виконання обов'язків. На його посаду призначали Олександра Охріменка, який раніше був комбригом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що скандального Борисова наразі не можуть звільнити з армії.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи перевірки ТЦК та історію з Борисовим, заявив, що посадовці мають нести юридичну відповідальність, якщо правоохоронці знайдуть склад злочину у їхніх діях.