Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання журналістів щодо скандального воєнкома Євгена Борисова. Його запитали в етері телемарафону, чому начальника ТЦК та СП Одеси лише звільнили, а не відправили на фронт, передає 24 Канал.

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Що чекає на Борисова

Данілов заявив, що Борисов буде звільнений саме з посади керівника військкомату, а не зі Збройних сил України. Як пояснив секретар РНБО, цю людину не можна звільнити з лав ЗСУ під час війни.

Куди він (Борисов – 24 Канал) відправиться – це рішення за тими людьми, у яких він безпосередньо буде у підпорядкуванні,

– зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Борисов не звільняється з армії. За його словами, буде ретельна перевірка фактів, які надали журналісти щодо одеського військкома. Якщо вони підтвердяться, то з ситуацією будуть розбиратися вже зовсім інші органи.

Данілов також нагадав, що попри те, що під час дії воєнного стану людям не обов'язково подавати декларації будь-якого виду, НАЗК все одно має право перевіряти їхній фінансовий стан. Він закликав тих, хто за законом має заповнювати декларації, бути готовими до перевірок.

Подробиці скандалу з одеським військкомом