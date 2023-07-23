Представитель ТЦК и СП Полтавщины Роман Истомин заявил, что чаще всего военнообязанные могут получить повестки с целью проверки военно-учетных данных. Он подчеркнул, что в общественных местах работники военкоматов не вручают "боевые" повестки.

К теме Кто из военнослужащих может уволиться со службы с 1 августа: полный перечень

Как происходит мобилизация ограниченно пригодных

Как пояснил Истомин, в случае получения повестки военнообязанный должен прийти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный день и время. С собой нужно брать личные и военные документы. Если у человека есть основания для отсрочки, то ему нужно взять и документы, которые это могут подтвердить.

Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют на прохождение военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным,

– отметил спикер ТЦК.

По его словам, если военнообязанный ограниченно годен, то это не означает, что он непригоден к прохождению службы в ВСУ в целом. Просто такие лица не могут проходить службу в определенных воинских частях – в ССО и десантно-штурмовых войсках.

Истомин также опроверг вброс о том, что в Украине якобы закончились пригодные военнообязанные, и поэтому в ряды ВСУ начали призывать ограниченно пригодных. Такие категории военнообязанных мужчин по-прежнему подлежали призыву. Он подчеркнул, что это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения страны-агрессорки.

Последние новости о мобилизации