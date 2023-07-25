В приказе "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" содержится перечень заболеваний, с которыми не призывают в армию. Эти болезни делают военнообязанных мужчин непригодными к службе.

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С какими заболеваниями не принимают в армию

От призыва освобождаются лица с определенными патологиями. Это может быть слепота, глухота, отсутствие конечности, шизофрения и умственная отсталость. Также существует список заболеваний, наличие которых временно или навсегда освобождает человека от службы в мирное и военное время.

Люди с этим болезнями не подлежат призыву:

болезни нервной системы – сюда относятся миопатия, системная атрофия, острая форма энцефалита, миелита, менингита, энцефаломиелита, люмбарго, миастения, внутричерепный или внутрипозвоночный абсцесс, дегенеративные параболии, заболевание нервно-мышечного аппарата, ишиас, дорсалгия, радикулопатия и цервикалгия;

расстройства поведения и психики – лица с устойчивыми психическими расстройствами считаются непригодными;

болезни пищеварительной системы – люди, обладающие челюстно-лицевыми аномалиями (за исключением врожденных), в том числе и аномалий прикуса, сопровождающиеся нарушением дыхания, обоняния, а также глотательной, речевой и жевательной функции, не подлежат мобилизации;

гепатиты – речь идет о тяжелой форме вирусных гепатитов, которая плохо поддается лечению и сопровождается выраженным нарушением в работе органов и систем;

ВИЧ-инфекция – человек с ВИЧ считается непригодным, если его болезнь сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями;

заболевания дыхательной системы – лица с хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ или тяжелой формой бронхиальной астмы освобождаются от службы в армии;

болезни органов зрения – люди, имеющие серьезные анатомические дефекты век, орбит или глазной конъюнктивы, сопровождающиеся выраженным нарушением двигательных или зрительных функций на обоих глазах, считаются условно непригодными;

заболевание костей – речь идет о выраженной деформации или дефектах пальцев кисти, стоп, тяжелой форме плоскостопия или фибробластические патологии с нарушением двигательной активности;

заболевания органов слуха – считаются непригодными те лица, имеющие стойкую (полную) глухоту на оба уха или глухонемоту, выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера;

заболевания системы кровообращения – люди с тяжелыми формами таких болезней непригодны;

онкологические заболевания – если есть онкоболезни и установлен неизлечимый диагноз;

патологии мочеполовой системы – речь идет о тяжелом нефротическом синдроме, хроническом интерстициальном нефрите, остром пиелите, пиелонефрите, тубулоинтерстициальном нефрите, хроническом первичном пиелонефрите, нефропатии, почечной недостаточности, гидронефрозе или пионефире.

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