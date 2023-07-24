єБронювання смогут воспользоваться украинские предприятия, учреждения и организации. Об этом рассказал заместитель министра экономики Игорь Фоменко, информирует 24 Канал.
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Что известно об онлайн-бронировании в Украине
По словам Фоменко, это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из Пенсионного фонда и Налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация.
И потом, едва ли не автоматически, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование,
– объяснил он.
Затем в электронном документе будет QR-код, который можно распечатать. Это и будет подтверждением того, что мужчина забронирован. Этот QR-код может предоставляться, например, при проверке документов или при вручении повестки.
Когда заработает єБронювання
Фоменко подчеркнул, что сейчас Минэкономинки и Министерство цифровой трансформации занимаются разработкой онлайн-сервиса єБронювання. На это могут потратить около трех месяцев. То есть ждать сервис можно осенью этого года.
"Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс", – добавил Фоменко.
В Украине изменили правила бронирования
- суммы ЕСВ теперь будут учитываться в одном из критериев для определения предприятия критически важным. Критерий предусматривает уплату предприятием за год налогов, сборов, платежей (кроме таможенных платежей) на сумму свыше 1,5 миллиона евро;
- предприятия ветеринарной медицины, казенных предприятий пробирного контроля могут быть признаны критически важными в случае соответствия двум или более критериям;
- применение единого подхода к определению количества военнообязанных, подлежащих бронированию и работающих в органах местного самоуправления и государственных органах.