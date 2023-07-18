Однако есть определенные условия для предприятий и организаций, желающих забронировать работников. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Их не мобилизуют: кому из украинцев не придет повестка в августе
Как признают предприятие критически важным
Признание предприятия по определению их критически важным должны рассматриваться госорганами до 10 рабочих дней с момента получения документов. Другие процедуры имеют такие сроки:
- не более пяти рабочих дней – органы государственной власти должны подать списки военнообязанных, которые предлагаются для бронирования в ВСУ,
- не более 10 рабочих дней – Генштаб, ВСУ должен согласовать списки и подать их в Минэкономики,
- не более пяти рабочих дней – Минэкономики должно принять решение о бронировании работников,
- не более пяти рабочих дней – зачисление военнообязанного на специальный военный учет ТЦК СП.
Чтобы предприятие получило статус критически важного, оно должно отвечать трем или более критериям из семи:
- общая сумма налогов, сборов, платежей, зачисленных и уплаченных в государственный и местный бюджеты, в частности, ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного года должен превышать эквивалент 1,5 миллиона евро,
- сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, должна превышать 32 миллиона евро,
- предприятия имеет стратегическое значение для ГБ и экономики в соответствии с утвержденным Кабмином перечнем таких объектов государственной собственности,
- предприятие критически важно для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Перечень таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими госорганами по определенным критериям,
- отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,
- размер средней зарплаты застрахованных работников за последний календарный квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года,
- предприятия является резидентом "Дія.Сити".
Кто нужен в ВСУ сейчас
- Английский, немецкий и французский – знание языков сейчас важно для армии. Если вы владеете ими, то сможете сотрудничать с зарубежными инструкторами, обучающих бойцов обращаться с новым вооружением.
- Оружия от союзников все больше, поэтому ТЦК будут обращать внимание на людей, свободно владеющих иностранными языками.
- Также всегда требуются водители, связисты, специалисты по снайпингу (стрелки и инструкторы), IT-специалисты, операторы БпЛА.
Кроме этого, мобилизовать могут:
- пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы;
- пригодных и ограниченно пригодных по состоянию здоровья во время военного положения мужчин с опытом военной службы в возрасте от 18 до 60 лет;
- снятых и исключенных из военного учета мужчин в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), признанных пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВЛК (военно-врачебной комиссии), не совершавших тяжких преступлений.