Однако есть определенные условия для предприятий и организаций, желающих забронировать работников. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Как признают предприятие критически важным

Признание предприятия по определению их критически важным должны рассматриваться госорганами до 10 рабочих дней с момента получения документов. Другие процедуры имеют такие сроки:

не более пяти рабочих дней – органы государственной власти должны подать списки военнообязанных, которые предлагаются для бронирования в ВСУ,

не более 10 рабочих дней – Генштаб, ВСУ должен согласовать списки и подать их в Минэкономики,

не более пяти рабочих дней – Минэкономики должно принять решение о бронировании работников,

не более пяти рабочих дней – зачисление военнообязанного на специальный военный учет ТЦК СП.

Чтобы предприятие получило статус критически важного, оно должно отвечать трем или более критериям из семи:

общая сумма налогов, сборов, платежей, зачисленных и уплаченных в государственный и местный бюджеты, в частности, ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного года должен превышать эквивалент 1,5 миллиона евро,

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, должна превышать 32 миллиона евро,

предприятия имеет стратегическое значение для ГБ и экономики в соответствии с утвержденным Кабмином перечнем таких объектов государственной собственности,

предприятие критически важно для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Перечень таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими госорганами по определенным критериям,

отсутствие задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование,

размер средней зарплаты застрахованных работников за последний календарный квартал составляет не менее размера средней зарплаты в регионе за IV квартал 2021 года,

предприятия является резидентом "Дія.Сити".

Кто нужен в ВСУ сейчас

Английский, немецкий и французский – знание языков сейчас важно для армии. Если вы владеете ими, то сможете сотрудничать с зарубежными инструкторами, обучающих бойцов обращаться с новым вооружением.

Оружия от союзников все больше, поэтому ТЦК будут обращать внимание на людей, свободно владеющих иностранными языками.

Также всегда требуются водители, связисты, специалисты по снайпингу (стрелки и инструкторы), IT-специалисты, операторы БпЛА.

Кроме этого, мобилизовать могут: