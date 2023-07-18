Однак є певні умови для підприємств та організацій, які хочуть забронювати працівників. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як визнають підприємство критично важливим

Визнання підприємства щодо визначення їх критично важливими мають розглядатися держорганами до 10 робочих днів з моменту отримання документів. Інші процедури мають такі терміни:

не більше п'яти робочих днів – органи державної влади повинні подати списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання до ЗСУ,

не більше 10 робочих днів – Генштаб, ЗСУ має погодити списки та подати їх до Мінекономіки,

не більше п'яти робочих днів – Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання працівників,

не більше п'яти робочих днів – зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік ТЦК СП.

Щоб підприємство отримало статус критично важливого, воно має відповідати трьом або більше критеріям з семи:

загальна сума податків, зборів, платежів, зарахованих та сплачених до державного і місцевого бюджетів, зокрема, ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного року має перевищувати еквівалент 1,5 мільйона євро,

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, має перевищувати 32 мільйона євро,

підприємства має стратегічне значення для держбезпеки та економіки відповідно до затвердженого Кабміном переліку таких об'єктів державної власності,

підприємство є критично важливим для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими держорганами за визначеними критеріями,

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

розмір середньої зарплати застрахованих працівників за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 року,

підприємства є резидентом "Дія.Сіті".

Хто потрібен у ЗСУ зараз

Англійська, німецька та французька – знання мов зараз важливе для армії. Якщо ви володієте ними, то зможете співпрацювати із закордонними інструкторами, які навчають бійців поводитися з новим озброєнням.

Зброї від союзників дедалі більше, тож ТЦК звертатимуть увагу на людей, які вільно володіють іноземними мовами.

Також завжди потрібні водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-спеціалісти, оператори БпЛА.

Окрім цього, мобілізувати можуть: