Однак є певні умови для підприємств та організацій, які хочуть забронювати працівників. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як визнають підприємство критично важливим
Визнання підприємства щодо визначення їх критично важливими мають розглядатися держорганами до 10 робочих днів з моменту отримання документів. Інші процедури мають такі терміни:
- не більше п'яти робочих днів – органи державної влади повинні подати списки військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання до ЗСУ,
- не більше 10 робочих днів – Генштаб, ЗСУ має погодити списки та подати їх до Мінекономіки,
- не більше п'яти робочих днів – Мінекономіки має ухвалити рішення про бронювання працівників,
- не більше п'яти робочих днів – зарахування військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік ТЦК СП.
Щоб підприємство отримало статус критично важливого, воно має відповідати трьом або більше критеріям з семи:
- загальна сума податків, зборів, платежів, зарахованих та сплачених до державного і місцевого бюджетів, зокрема, ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного року має перевищувати еквівалент 1,5 мільйона євро,
- сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів та позик, має перевищувати 32 мільйона євро,
- підприємства має стратегічне значення для держбезпеки та економіки відповідно до затвердженого Кабміном переліку таких об'єктів державної власності,
- підприємство є критично важливим для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими держорганами за визначеними критеріями,
- відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,
- розмір середньої зарплати застрахованих працівників за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої зарплати у регіоні за IV квартал 2021 року,
- підприємства є резидентом "Дія.Сіті".
Хто потрібен у ЗСУ зараз
- Англійська, німецька та французька – знання мов зараз важливе для армії. Якщо ви володієте ними, то зможете співпрацювати із закордонними інструкторами, які навчають бійців поводитися з новим озброєнням.
- Зброї від союзників дедалі більше, тож ТЦК звертатимуть увагу на людей, які вільно володіють іноземними мовами.
- Також завжди потрібні водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-спеціалісти, оператори БпЛА.
Окрім цього, мобілізувати можуть:
- придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 25 до 60 років без досвіду військової служби;
- придатних та обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;
- знятих та виключених з військового обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (з "білим квитком"), визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії), які не скоювали тяжких злочинів.