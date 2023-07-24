єБронювання зможуть скористатися українські підприємства, установи та організації. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко, інформує 24 Канал.
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Що відомо про онлайн-бронювання в Україні
За словами Фоменка, це буде послуга, де підприємство створюватиме свій кабінет, заходитиме, вводитиме дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація.
І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання,
– пояснив він.
Потім в електронному документі буде QR-код, який можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що чоловік заброньований. Зазначається, що цей QR-код особа матиме змогу надавати, наприклад, під час перевірки документів або при врученні повістки.
Коли запрацює єБронювання
Фоменко наголосив, що зараз Мінекономінки та Міністерство цифрової трансформації займаються розробкою онлайн-сервісу єБронювання. На це можуть витратити близько трьох місяців. Тобто очікувати на сервіс можна восени цього року.
"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати чинний алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде диджиталізований процес", – додав Фоменко.
В Україні змінили правила бронювання
- суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;
- підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;
- застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.