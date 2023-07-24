єБронювання зможуть скористатися українські підприємства, установи та організації. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко, інформує 24 Канал.

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Що відомо про онлайн-бронювання в Україні

За словами Фоменка, це буде послуга, де підприємство створюватиме свій кабінет, заходитиме, вводитиме дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація.

І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання,

– пояснив він.

Потім в електронному документі буде QR-код, який можна буде роздруковувати. Це і буде підтвердженням того, що чоловік заброньований. Зазначається, що цей QR-код особа матиме змогу надавати, наприклад, під час перевірки документів або при врученні повістки.

Коли запрацює єБронювання

Фоменко наголосив, що зараз Мінекономінки та Міністерство цифрової трансформації займаються розробкою онлайн-сервісу єБронювання. На це можуть витратити близько трьох місяців. Тобто очікувати на сервіс можна восени цього року.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати чинний алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде диджиталізований процес", – додав Фоменко.

В Україні змінили правила бронювання

Нові зміни передбачають: