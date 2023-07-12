Порядок бронювання змінив Кабінет міністрів. Також було встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.
Важливо Умови для мобілізації та бронювання змінено: адвокатка вказала на нюанс
Нові правила бронювання військовозобов'язаних в Україні
Так, нові зміни передбачають:
- суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;
- підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;
- застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.
Окрім цього, встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.
Хто і за яких умов може втратити відстрочку
Відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас анулювати бронь можуть за таких умов:
- завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
- завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
- позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
- ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.