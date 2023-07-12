Порядок бронювання змінив Кабінет міністрів. Також було встановлено терміни розгляду звернень підприємств щодо визначення їх критично важливими.

Важливо Умови для мобілізації та бронювання змінено: адвокатка вказала на нюанс

Нові правила бронювання військовозобов'язаних в Україні

Так, нові зміни передбачають:

суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Критерій передбачає сплату підприємством протягом року податків, зборів, платежів (окрім митних платежів) на суму понад 1,5 мільйона євро;

підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям;

застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Окрім цього, встановлено, що звернення підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливими має бути розглянуте держаними органами у строк до 10 робочих днів з моменту отримання.

Зверніть увагу! Для визнання критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема – розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади і так далі.

Хто і за яких умов може втратити відстрочку

Відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас анулювати бронь можуть за таких умов: