Кого саме можуть призвати у серпні, розповідає 24 Канал. Зауважимо, що в Україні немає хвиль мобілізації.

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Кого можуть мобілізувати до кінця серпня

Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, придатні до служби. Так-от, мобілізувати можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків від 27 до 60 років незалежно від наявності військового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;

чоловіків від 18 до 27 років, які проходили строкову службу або закінчили військову кафедру чи вищий військовий навчальний заклад і проходять службу в запасі;

придатних та обмежено придатних чоловіків від 18 до 27 років незалежно від проходження строкової служби ― на контракт;

знятих та виключених з військової служби чоловіків від 18 до 27 років, якщо вони не вчиняли тяжкий злочин і не мають підстав для відстрочки від мобілізації.

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