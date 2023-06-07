Українські захисники й захисниці продовжують мужньо боронити країну від російських загарбників. Через повномасштабне вторгнення в Україні запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію, під яку потрапляють військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років.

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Які є види повісток

Вручення повістки ще не означає, що військовозобов'язаного відразу відправлять на фронт. Начальниця пресцентру Львівського обласного ТЦК та СП Марія Левко пояснила, що існує 4 види повісток.

Варто розрізняти:

повістка для уточнення даних – їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо;

– їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо; повістка на проходження військово-лікарської комісії – вона видається за підписом начальника регіонального ТЦК та СП. Отримавши таку повістку, чоловік має пройти медичний огляд. Окрім того, військовозобов'язаному також вручають картку дослідження та медичного огляду. Після проходження обстеження військовозобов'язаний отримає висновок про придатність, непридатність чи обмежену придатність до служби;

– вона видається за підписом начальника регіонального ТЦК та СП. Отримавши таку повістку, чоловік має пройти медичний огляд. Окрім того, військовозобов'язаному також вручають картку дослідження та медичного огляду. Після проходження обстеження військовозобов'язаний отримає висновок про придатність, непридатність чи обмежену придатність до служби; повістка для призову на строкову військову службу – саме її вручення передбачає призов на строкову військову службу. Проте нині такі повістки не видають – через загальну мобілізацію призов на строкову військову службу не проводиться;

– саме її вручення передбачає призов на строкову військову службу. Проте нині такі повістки – через загальну мобілізацію призов на строкову військову службу не проводиться; мобілізаційне розпорядження – такий вид повісток вручають військовозобов'язаним після проходження медичного обстеження та за умови, що його визнали придатним до служби.

Повістка має бути правильно заповнена

Велику роль має також правильне заповнення повістки. У ній повинні вказати:

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного,

рік народження,

адреса проживання,

вид повістки,

дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися,

уточнення щодо необхідних документів,

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника регіонально ТЦК та СП.

Повістка повинна бути правильно заповнена та підписана начальником територіального центру комплектування.

Хто може вручити повістку

Окрім представників військкомату повістку нині має право вручити:

представник органу місцевого самоврядування,

керівник підприємства, установи, організації, де працює військовозобов'язаний,

управителі багатоквартирних будинків.

Військовозобов'язаний має право відмовитися від вручення повістки. За такої умови необхідно скласти акт про відмову від отримання документа із підписами уповноважених осіб, військовозобов'язаного та щонайменше 2 свідків.