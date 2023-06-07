Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно защищать страну от российских захватчиков. Через полномасштабное вторжение в Украине введено военное положение и общая мобилизация, под которую попадают военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Какие виды повесток

Вручение повестки еще не означает, что военнообязанного сразу отправят на фронт. Начальник пресс-центра Львовского областного ТЦК и СП Мария Левко пояснила, что существует 4 вида повесток.

Следует различать:

  • повестка для уточнения данных – их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.п.;
  • повестка на прохождение военно-врачебной комиссии – она выдается с подписью начальника регионального ТЦК и СП. Получив такую повестку, мужчина должен пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, военнообязанному также вручают карту исследования и медицинского осмотра. После прохождения обследования военнообязанный получит вывод о годности, негодности или ограниченной годности к службе;
  • повестка для призыва на срочную военную службу – именно его вручение предусматривает призыв на срочную военную службу. Однако сейчас такие повестки не выдают – через общую мобилизацию призыв на срочную военную службу не производится;
  • мобилизационное распоряжение – такой вид повесток вручают военнообязанным после прохождения медицинского обследования и при условии, что он был признан годным к службе.

Повестка должна быть правильно заполнена

Большую роль играет также правильное заполнение повестки. В ней должны указать:

  • фамилия, имя и отчество военнообязанного,
  • год рождения,
  • адрес проживания,
  • вид повестки,
  • дата, время и адрес, куда необходимо явиться,
  • уточнение по необходимым документам,
  • название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество начальника регионально ТЦК и СП.

Повестка должна быть заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования.

Кто может вручить повестку

Кроме представителей военкомата повестку в настоящее время имеет право вручить:

  • представитель органа местного самоуправления,
  • руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный,
  • управляющие многоквартирных домов.

Военнообязанный вправе отказаться от вручения повестки. При этом необходимо составить акт об отказе от получения документа с подписями уполномоченных лиц, военнообязанного и не менее 2 свидетелей.