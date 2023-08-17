Глава держави розповів, що сьогодні в нього були розмови з урядовцями. Також він пояснив рішення звільнити всіх обласних військкомів. повідомляє 24 Канал.

До теми Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів

Дві IRIS-Т прибули в Україну

Зеленський зазначив, що він почав цей день із селекторної наради з військовими, розвідкою, урядовцями.

Ситуація на передовій. Оборона позицій, просування вперед – наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини,

– заявив президент.

Також він особливо відзначив співпрацю з Німеччиною.

"Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!" – наголосив український лідер.

Окрім цього, він традиційно у Софії Київській прийняв вірчі грамоти від нових послів, які прибули працювати в Україну. Мовиться про представників:

Німеччини,

Індонезії,

Швеції,

Чилі,

Колумбії,

Перу.

"Звичайно, переговорив сьогодні з усіма новими послами", – зазначив глава держави.

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