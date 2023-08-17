Глава государства рассказал, что сегодня у него были разговоры с чиновниками. Также он объяснил решение уволить всех областных военкомов, сообщает 24 Канал.
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Две IRIS-Т прибыли в Украину
Зеленский отметил, что он начал этот день с селекторного совещания с военными, разведкой, чиновниками.
Ситуация на передовой. Оборона позиций, продвижение вперед – наши наступательные действия. Обеспечение воинов. Активно формируем содержание новых оборонных пакетов от партнеров. Будут новости,
– заявил президент.
Также он особо отметил сотрудничество с Германией.
"Шаг за шагом выполняются наши договоренности с господином канцлером Шольцом. Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО. Спасибо, Германия, за помощь в защите от российского террора!" – подчеркнул украинский лидер.
Кроме того, он традиционно в Софии Киевской принял верительные грамоты от новых послов, прибывших работать в Украину. Речь идет о представителях:
- Германии,
- Индонезии,
- Швеции,
- Чили,
- Колумбии,
- Перу.
"Конечно, переговорил сегодня со всеми новыми послами", – отметил глава государства.
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