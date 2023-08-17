Прем'єрка Естонії Кая Каллас, прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш та прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте заявили про приєднання до декларації G7. Про це мовиться у їхній спільній заяві.

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Латвія, Литва та Естонія приєдналися до декларації G7

У заяві прем'єрів Литви, Латвії та Естонії мовиться, що країни працюватимуть разом з нашою державою у рамках цієї декларації G7, щоб створити безпекові зобов'язання та механізми, які допоможуть Україні:

якнайшвидше перемогти у цій війні,

підтримувати економічну стабільність та відбудову,

забезпечити реалізацію реформ, стійкість та просування на її європейському та євроатлантичному шляху.

У документі також зазначили, що боротьба України проти російської агресії допомагає захистити євроатлантичну безпеку та міжнародний порядок. Прем'єри обіцяють підтримувати нашу державу до перемоги та брати участь у міжнародних зусиллях для:

захисту її незалежності, демократії та добробуту,

притягнення до відповідальності відповідальних за злочин агресії.

Глави урядів Литви, Латвії та Естонії переконані, що лише членство у НАТО надасть Україні безпекові гарантії та надійний інструмент стримування, щоб запобігти новій агресії Кремля. Тому вони продовжать непохитну підтримку нашої країни, щоб вона якнайшвидше стала членом Альянсу.

Окрім цього, прем'єри сподіваються на початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу у 2023 році, після відповідної оцінки Єврокомісії.

Сильна, незалежна і квітуча Україна, яка повністю інтегрована у євроатлантичну родину – це вкрай важливо для європейської безпеки,

– наголосили у заяві.

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Декларація про гарантії безпеки для України: коротко

Учасники саміту НАТО у Вільнюсі підписали спільну декларацію про підтримку України. Мовиться не лише про країни "Великої сімки" – до них також можуть долучитися й інші країни. Так, декларацію про гарантії безпеки підписали:

США,

Німеччина,

Японія,

Франція,

Канада,

Італія,

Велика Британія,

Європейський Союз,

Польща,

Нідерланди,

Румунія,

Бельгія,

Данія,

Ірландія,

Ісландія,

Іспанія,

Норвегія,

Нідерланди,

Португалія,

Румунія,

Фінляндія,

Чехія,

Швеція.

Гарантії безпеки, зокрема, передбачають: