"Велика сімка" домовилася забезпечити нашу державу всім необхідним у воєнному протистоянні з Росією. Крім того, G7 також домовилися забезпечити Україну "гарантіями безпеки".

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G7 підписали спільну декларацію по Україні

Члени "Великої сімки" 12 липня підписали спільну декларацію, в якій викладено довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні після вторгнення Росії. Крім цього, G7 також пообіцяли створити "програму реформ", яка допоможе Україні "на її шляху до євроатлантичної інтеграції".

Зокрема, у декларації зазначили, що G7 здійснюватиме таку підтримку:

Забезпечення стійких сил, здатних захистити Україну і стримати російську агресію в майбутньому;

Зміцнення економічної стабільності та стійкості України, в тому числі шляхом реконструкції та відновлення;

Створення умов сприятливих для економічного процвітання України, включаючи її енергетичну безпеку;

Надання технічної та фінансової підтримки для задоволення невідкладних потреб України, що виникли внаслідок російської війни;

Надання Україні можливостей продовжувати реалізацію ефективного порядку денного реформ, необхідний для просування до її євроатлантичних прагнень.



Спільна декларація G7 по Україні / Скриншот 24 Каналу

У декларації також визнається необхідність створення міжнародного механізму відшкодування збитків, які спричинила для нашої країни Росія.

У декларації зазначено, що своєю чергою Україна зобов'язується провести реформи, щоб "підкреслити свої зобов’язання щодо демократії, верховенства права, поваги до прав людини та свободи ЗМІ", а також "вивести свою економіку на шлях сталого розвитку" і, звісно ж, посилити "демократичний цивільний контроль над військовими".

Єрмак розповів деталі угоди "Великої сімки"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що декларація G7 є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та країнами-гарантами безпеки для нашої держави. Він наголосив, що це "перемога України на шляху до НАТО".

Погоджена Декларація – це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами,

– сказав він.

Єрмак зазначив, що декларація враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він також подякував радникам з нацбезпеки, лідерам країн, нашим європейським партнерам за просування цього документу.