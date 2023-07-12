"Большая семерка" договорилась обеспечить наше государство всем необходимым в военном противостоянии с Россией. Кроме того, G7 также договорились обеспечить Украину "гарантиями безопасности".

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G7 подписали совместную декларацию по Украине

Члены "Большой семерки" 12 июля подписали совместную декларацию, в которой изложена долгосрочная безопасность и экономическая поддержка, которую они планируют оказать Украине после вторжения России. Кроме того, G7 также пообещали создать "программу реформ", которая поможет Украине "на ее пути к евроатлантической интеграции".

В частности, в декларации отметили, что G7 будет осуществлять такую поддержку:

Обеспечение устойчивых сил, способных защитить Украину и умерить российскую агрессию в будущем;

укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины, в том числе путем реконструкции и восстановления;

Создание условий, благоприятных для экономического процветания Украины, включая ее энергетическую безопасность;

предоставление технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины, возникших в результате российской войны;

Предоставление Украине возможностей продолжать реализацию эффективной повестки дня реформ, необходимой для продвижения к ее евроатлантическим стремлениям.



Совместная декларация G7 по Украине / Скриншот 24 Канала

В декларации также признается необходимость создания международного механизма возмещения ущерба, который нанесла для нашей страны Россия.

В декларации указано, что в свою очередь Украина обязуется провести реформы, чтобы "подчеркнуть свои обязательства по демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободе СМИ", а также "вывести свою экономику на путь устойчивого развития" и, конечно. же, усилить "демократический гражданский контроль над военными".

Ермак рассказал детали соглашения "Большой семерки"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что декларация G7 является важным шагом к заключению системы двусторонних сделок безопасности между Украиной и странами-гарантами безопасности для нашего государства. Он подчеркнул, что это "победа Украины на пути в НАТО".

Согласованная Декларация – это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа нашей команды на уровне советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами,

– сказал он.

Ермак отметил, что декларация учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников. Он также поблагодарил советников по нацбезопасности, лидеров стран, наших европейских партнеров за продвижение этого документа.

"Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО", – подчеркнул глава ОП.

Ермак также подробно рассказал о компонентах, включенных в эту декларацию.

В декларации содержатся следующие договоренности и обязательства:

Меры по помощи Украине, в частности, поставка оружия, поддержка в развитии ОПК, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Меры на случай новой агрессии, предусматривающие немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Дальнейшее ужесточение санкционного давления на Россию, замораживание ее активов, создание механизмов взыскания репараций и судебное преследование виновных в преступлениях против украинцев согласно нормам международного права.

Ермак также заверил, что этот документ открыт и позволяет "другим странам не из числа G7" приобщиться к поддержке нашего государства. Он подчеркнул, что важно, чтобы до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году Украина победила в войне и подписала "гарантии безопасности" для нашего государства. Они будут действовать до момента нашей страны вступления в НАТО.

Реакция союзников на декларацию

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула , что Евросоюз будет ключевым партнером в предоставлении "гарантий безопасности" для Украины от G7.

ЕС станет ключевым партнером в этих усилиях. Мы будем продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины, чтобы она могла противостоять российской агрессии.

– заметила она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что страны G7 будут продолжать вводить санкции против России. Кроме этого, они также будут привлекать к ответственности страну-агрессорку за ее военные преступления, в то время как Украину ЕС будет поддерживать в пути реформ к евроатлантической интеграции.

Прокомментировал принятие декларации и президент США Джозеф Байден. Он отметил, что этот документ является свидетельством того, что поддержка нашего государства со стороны Запада будет продолжаться еще долго.

"Мы поможем Украине построить сильную оборону на земле, море и в небе. Это будет стабильной силой и сдерживанием от любых угроз", – заверил он.

Глава Соединенных Штатов также заверил, что декларация запускает процесс, в котором каждая страна, желающая участвовать в ней, сможет запустить долгосрочные двусторонние обязательства перед Украиной.