Он поблагодарил наших защитников за работу, которую они выполняют на фронте. Кроме того, он заверил, что в дальнейшем будет помогать в защите государства.

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Тищенко подчеркнул, что с начала войны в 2014 году его служба была насыщена тяжелыми вызовами, достижениями и обучением. Он также гордится тем, что имел возможность служить нашей стране.

Я благодарен командованию Генерального штаба ВСУ за доверие и поддержку, руководству министерства обороны Украины за возможность служить на благо нашей страны, а также всем членам нашей команды ТЦК и СП за успешное сотрудничество и преданность делу,

– сказал он.

Военный также выразил благодарность каждому рядовому, офицеру и служащему, а также всем волонтерам за "эти незабываемые годы и совместные усилия". Он подчеркнул, что вместе они сделали многое для того, чтобы обеспечить нашим защитникам поддержку.

"Отдельно хочу выразить искреннюю благодарность нашим храбрым Воинам из львовских батальонов, которые защищали Сумскую область в направлении Белополья, а также уничтожали врага раньше и продолжают это делать сегодня в Бахмуте", – подчеркнул Тищенко.

В заключение он заверил, что Львовская областная ТЦК и СП будет продолжать помогать военным и дальше. А сам он продолжит осуществлять защиту украинской государственности, ведь, по его словам, новые вызовы ждут украинцев ради общей победы.

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