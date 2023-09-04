Владимир Зеленский на заседании СНБО 11 августа дал распоряжение уволить всех областных военкомов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен назначить новых руководителей ТЦК и СП, и этот процесс понемногу двигается. 4 сентября Львовский областной ТЦК и СП получил нового главу – полковника Дениса Чаюка.

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Новый руководитель участвовал в боях

Денис Чаюк – полковник Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Является Героем Украины.

Он выполнял боевые задачи при проведении антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Востоке Украины. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и город Дебальцево Донецкой области.

24 февраля 2022 года Чаюк был на одном из полигонов Днепропетровской области. Тогда две российские ракеты взорвались недалеко от места дислокации части.

На следующий день, 25 февраля, батальонная тактическая группа под его командованием закрепилась в северных окрестностях Мелитополя Запорожской области. Бойцы прошли более 200 километров и двое суток сдерживали продвижение вражеских колонн в направлении Запорожья – в это время из города отходили подразделения Национальной гвардии Украины.

Впоследствии батальонная тактическая группа Чаюка отошла сначала на линию обороны Васильевка – Токмак, через два дня – на линию Каменское – Орехов, где также сдерживали натиск россиян.

22 марта при освобождении села Малиновка Пологовского района Запорожской области Денис Чаюк получил ранение от гранаты. Врачи извлекли из его ноги 18 осколков.

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Награды Дениса Чаюка

25 апреля 2022 года в ежедневном обращении президент сообщил о присвоении Чаюку звания Героя Украины за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, уничтожение техники и живой силы врага.

Полковник получил награды со следующими формулировками:

звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (24 апреля 2022 года) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

(24 апреля 2022 года) – за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины; медаль "За военную службу Украине" (5 декабря 2017 года) – за личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.

Чаюка поздравляют с должностью

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий поздравил Чаюка с назначением.

Желаю новому руководителю областного ТЦК и СП и всей команде под его руководством плодотворной работы для приближения нашей победы. Спасибо за службу бывшему начальнику Львовского областного ТЦК и СП Александру Тищенко,

– написал он.

Ранее Львовский ТЦК и СП возглавлял Александр Тищенко. Он работал в военном комиссариате много лет.