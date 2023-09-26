Сотрудники ДБР вместе с Нацполицией разоблачили семейную пару. Установлено, что таким образом они ввезли 30 автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей.

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Детали дела

Супруги из Киева были владельцами благотворительного фонда и имели соответствующие льготы при таможенном оформлении транспортных средств. Но вместо того, чтобы передавать бесплатно полученные за границей автомобили, пара продавала их военным.

После продажи автомобилей так называемые "благотворители" подделывали фиктивные акты приема – передачи о якобы бесплатной передаче автомобилей ВСУ.

25 сентября правоохранители разоблачили дельцов при попытке продажи трех автомобилей, полученных безвозмездно в Литве. Супруги пытались продать эти авто военнослужащим за 13 тысяч долларов,

– указано в сообщении ДБР.

Злоумышленники получали от 5 до 10 тысяч долларов за одно транспортное средство.

Задержание преступников / Фото ДБР

Мужчина уже задержан. Ему и жене может грозить до 7 лет заключения с конфискацией имущества.

Следует добавить, что сейчас также проверяют возможную причастность к преступлению должностных лиц таможни и военных формирований, которые могли способствовать незаконной легализации автомобилей.

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