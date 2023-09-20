Следствие установило, что они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин. Речь идет о жителях Харькова и Кривого Рога.

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Двух мужчин пытались заставить пройти ВВК

"Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащему-водителю этого отдела", – сообщили в ГБР.

В ГБР рассказали, что жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Их задержали пограничники.

После того, как пограничники составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы, мужчин доставили в военкомат для постановки на воинский учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7,

– рассказали правоохранители.

19 сентября, как отмечает ГБР, под "присмотром" руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из пострадавших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Другой мужчина получил удар в голову.

20 сентября работники ГБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим.

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