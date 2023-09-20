Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона прокомментировала скандальный случай в ТЦК. Она подчеркнула, что следователи учитывают все факты по избиению и угрозам от работников военкомата, передает 24 Канал.

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Сапьян подчеркнула, что на видео, которое обнародовали в сети, видно, как военные били мужчину по голове и наносили удары по телу. Эти кадры будут приобщены к материалам досудебного расследования. В настоящее время пострадавший находится на обследовании у врачей.

После допроса следователи установили, что мужчина родом из Харьковской области. Сапьян объяснила, что мужчина оказался в ТЦК, потому что его задержали на границе с Польшей.

Мужчина призывного возраста. Он был задержан на границе с Польшей, он пытался нелегально пересечь границу. Соответствующими службами был составлен протокол о нарушении правил пересечения государственной границы. Но за такое правонарушение есть административная ответственность, то есть человек должен был просто уплатить штраф,

– сообщила Сапьян.

Тогда мужчину отправили в ТЦК, чтобы он встал на учет, поскольку военнообязанный. Уже в самом военкомате мужчине "посоветовали" пройти военно-врачебную комиссию и идти на фронт. Однако мужчина отказался.

"То, что мы видели на видео, это как продолжение этих событий. Но это никоим образом не оправдывает военных ТЦК", – отметила Сапьян.

Двух военнослужащих, заместителя начальника одного из отделов Самборского ТЦК и военнослужащего-водителя, совершавших противоправные действия, задержали. Сейчас ГБР готовится объявить им подозрения. По словам Сапьян, это могут сделать до конца дня, а также, возможно, сегодня, 20 сентября, военнослужащим ТЦК будет избрана мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

Подозрение готовится по таким статьям Уголовного кодекса, как "Незаконное лишение свободы", "Пытки" и "Превышение военным должностным лицом полномочий". Если вина будет доказана, то человека могут лишить свободы по этим статьям сроком от 5 до 10 лет в зависимости от того, какое решение примет суд,

– сообщили в ГБР.

Избиение мужчины в Самборском ТЦК: что известно