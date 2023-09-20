Слідство встановило, що вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків. Мовиться про мешканців Харкова та Кривого Рогу.

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Двох чоловіків намагалися примусити пройти ВЛК

"Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу", – повідомили в ДБР.

У ДБР розповіли, що мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Їх затримали прикордонники.

Після того, як прикордонники склали протокол про порушення правил перетину держкордону, чоловіків доправили до військкомату для постановки на військовий облік.

У військкоматі обох чоловіків намагались примусити "добровільно" пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7,

– розповіли правоохоронці.

19 вересня, як зазначає ДБР, під "наглядом" керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу й обличчю, погрожуючи зброєю. Інший чоловік отримав удар у голову.

20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям.

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