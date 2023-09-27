Мошенническую схему остановили в Киеве. В украинской столице 26-летний мужчина организовал "бизнес".

Обратите внимание Жил на широкую ногу: у военкома Самборского ТЦК обнаружили незаконные миллионы

Он тщательно продумал детали преступления, а также распределил преступные обязанности между знакомыми. Вместе они создали три фиктивных предприятия. Они должны были как бы предоставлять юридические услуги. Речь шла о сфере трудоустройства за границей.

Аферисты также рекламировали свои услуги в интернете. Общение осуществлялось в формате call-центра. Основным условием была предоплата. После получения денег на подконтрольные счета мошенники "исчезали",

– говорится в сообщении.

Всего за время своей "деятельности" злоумышленники обманули 180 человек и заработали 2 миллиона гривен. Фигурантам дела по состоянию на 27 сентября 2023 уже сообщили о подозрении. Им грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Супруги продавали воинам бесплатные автомобили

В Киеве разоблачили супругов, которые продавало военным автомобили, переданные ВСУ бесплатно от неравнодушных граждан Литвы Чтобы замаскировать свои темные дела, супруги создали благотворительный фонд. В общей сложности они "зарабатывали" за один автомобиль от 5 до 10 тысяч долларов.