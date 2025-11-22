По предварительным данным, от преступников пострадали более 30 иностранцев. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.

Как разоблачили масштабную преступную схему?

Сотрудники Главного следственного управления совместно с правоохранителями ЕС и при поддержке киберполиции и СБУ провели эффективную спецоперацию и задержали фигурантов преступления.

Во время обысков в колл-центре, помещениях и автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона долларов, почти 5,8 миллиона гривен и 17 тысяч евро наличными, а также технику, носители информации и черновые записи.

Правоохранители разоблачили мошенническую схему и задержали фигурантов / Фото Нацполиции

Следствие установило, что организаторы создали псевдобиржевые онлайн-ресурсы, где демонстрировали потенциальным инвесторам вымышленные прибыли. Для этого так называемые "менеджеры" колл-центра через удаленный доступ устанавливали на компьютеры клиентов специальные программы и показывали искусственно нарисованные графики успешных торгов.

После того как пострадавшие переводили деньги на криптокошельки, члены группы выводили их в наличные через обменные пункты в Киеве. Только пятеро инвесторов потеряли таким образом более 8,2 миллиона гривен.

Трем ключевым участникам уже сообщили о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, а следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте.

Отдельно идентифицировано 15 работников колл-центра – им также готовят подозрения. Преступникам грозит до 12 лет заключения.

Что еще известно о деятельности полиции в разоблачении мошеннических схем?