По предварительным данным, от преступников пострадали более 30 иностранцев. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киберполицию.
Смотрите также "Проявлял живой интерес": Миндич хотел купить половину компании, которая производит "Фламинго"
Как разоблачили масштабную преступную схему?
Сотрудники Главного следственного управления совместно с правоохранителями ЕС и при поддержке киберполиции и СБУ провели эффективную спецоперацию и задержали фигурантов преступления.
Во время обысков в колл-центре, помещениях и автомобилях фигурантов изъяли более 1,4 миллиона долларов, почти 5,8 миллиона гривен и 17 тысяч евро наличными, а также технику, носители информации и черновые записи.
Правоохранители разоблачили мошенническую схему и задержали фигурантов / Фото Нацполиции
Следствие установило, что организаторы создали псевдобиржевые онлайн-ресурсы, где демонстрировали потенциальным инвесторам вымышленные прибыли. Для этого так называемые "менеджеры" колл-центра через удаленный доступ устанавливали на компьютеры клиентов специальные программы и показывали искусственно нарисованные графики успешных торгов.
К слову, Киберполиция в 2024 году запустила инициативу "Кибербезопасность.UA", в рамках которой предоставила советы для защиты персональных данных онлайн.
После того как пострадавшие переводили деньги на криптокошельки, члены группы выводили их в наличные через обменные пункты в Киеве. Только пятеро инвесторов потеряли таким образом более 8,2 миллиона гривен.
Смотрите кадры спецоперации / Видео Нацполиции
Трем ключевым участникам уже сообщили о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, а следователи обратились в суд с ходатайством об их аресте.
Отдельно идентифицировано 15 работников колл-центра – им также готовят подозрения. Преступникам грозит до 12 лет заключения.
Что еще известно о деятельности полиции в разоблачении мошеннических схем?
Недавно удалось выявить сделку, что касалась Киевводоканала. Организованная группа несколько месяцев поставляла предприятию дешевые реагенты, выдавая их за импортную продукцию. Для этого участники схемы подделывали документы о происхождении товаров и продавали их по значительно завышенным ценам. В результате они присвоили 3,1 миллиона гривен.
Еще одну аферу в сфере киберпреступности разоблачили сотрудники Киберполиции столицы. В марте прошлого года они задержали девять участников преступной группы, которые обманывали граждан под предлогом "онлайн-заработка".
Создав фиктивные ресурсы и аккаунты, злоумышленники присваивали виртуальные деньги потерпевших, вводя их в заблуждение обещаниями быстрой прибыли.