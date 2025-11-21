Совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал, что Миндич проявлял живой интерес в покупке компании. Однако его предложение было "неконкурентоспособным". Об этом Штилерман сказал на пресс-конференции, передает 24 Канал.

Что известно о связи Fire Point с фигурантами дела Миндича?

После этого инцидента они остались с Миндичем просто знакомыми. Говорит, у них был общий интерес – это творчество художника Владислава Шерешевского.

Штилерман также признал, что фигурант пленок Миндича Игорь Фурсенко работал в компании на должности администратора. По словам совладельца Fire Point, Фурсенко помог вывезти его бывшую жену с двумя детьми из России.

Штилерман говорит, что общался с Фурсенко где-то трижды в жизни.

Справка: Игорь Фурсенко упоминается на пленках НАБУ под псевдонимом "Решик". По данным следствия, 56-летний мужчина был бухгалтером "бэк-офиса". Именно он на записях говорил, что нести коробку с деньгами "такое себе удовольствие". У "Решика" изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличных. Правоохранители говорят, что Игорь Фурсенко, устроился на работу в Fire Point, чтобы иметь возможность ездить за границу.

Штилерман также подтвердил, что Михаил Цукерман является его личным банкиром. На встречи с ним он ходил в печально известный "бэк-офис". Последний раз соучредитель Fire Point был там в 2024 году.

Обратите внимание! Михаил Цукерман – брат еще одного фигуранта расследования возможной коррупции в энергетике Александра Цукермана. Александр также был работником "бэк-офиса" по легализации незаконных средств.

Кроме того, владельцы компании сообщили, что НАБУ не проводило у них обысков. В то же время они передали детективам все необходимые документы в рамках расследования возможного завышения цен на беспилотники шестью другими компаниями.

