В НАБУ официально не разглашали настоящих имен людей, которым выдвинули подозрение. Впрочем, журналистам программы "Схемы" (Радио Свобода) через источники в правоохранительных органах удалось выяснить, кто причастен к махинациям, передает 24 Канал.

Кто именно попал в список подозреваемых?

По информации из источников, подозрения от антикоррупционных органов получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ кодовое имя "Карлсон");

экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет");

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор");

четверо "работников" так называемого "бэк-офиса по легализации средств", а именно Александр Цукерман ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Среди подозреваемых – Игорь Фурсенко, известный в материалах НАБУ под псевдонимом "Решик". В бюро его называют бухгалтером так называемого "бэк-офиса".

На записях с прослушивания он отмечал, что "нести коробку с деньгами – не слишком приятное занятие". Фурсенко официально зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель с основным видом деятельности – консультации в сфере информатизации.

В контактах других фигурантов его номер записан как "Игорь, сотрудник Михаила Цукермана".

К слову, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что братья Цукерманы занимались финансовыми вопросами в окружении бизнесмена Тимура Миндича.

Еще одной подозреваемой является Леся Устименко, которую в контактах называют "Леся Киев Финансист братьев". Она также имеет статус ФЛП, основное направление деятельности – исследование рыночной конъюнктуры и общественного мнения.

В перечень подозреваемых входит и Людмила Зорина, предпринимательница, специализирующаяся на консультировании по вопросам бизнеса и управления. Ее электронный адрес связан с Вадимом Гроной, бывшим советником руководительницы АРМА, который, по данным журналистского расследования Bihus.Info, имел фактическое влияние на работу агентства, хотя официально не занимал там должность.

В комментарии журналистам Грона подтвердил, что знаком с Зориной, но отметил, что не поддерживает с ней связи уже около шести лет.

По данным следствия, участники получали откаты с контрактов "Энергоатома", а также могли иметь связи с российскими структурами.

Кто еще может быть причастен к делу?