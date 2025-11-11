В НАБУ офіційно не розголошували справжніх імен людей, яким висунули підозру. Втім, журналістам програми "Схеми" (Радіо Свобода) через джерела в правоохоронних органах вдалося з'ясувати, хто причетний до махінацій, передає 24 Канал.
Хто саме потрапив до списку підозрюваних?
За інформацією з джерел, підозри від антикорупційних органів отримали:
- бізнесмен, співзасновник студії "Квартал-95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім'я "Карлсон");
- ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет");
- виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов ("Тенор");
- четверо "працівників" так званого "бек-офісу з легалізації коштів", а саме Олександр Цукерман ("Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.
Серед підозрюваних – Ігор Фурсенко, відомий у матеріалах НАБУ під псевдонімом "Рьошик". У бюро його називають бухгалтером так званого "бек-офісу".
На записах із прослуховування він зазначав, що "нести коробку з грошима – не надто приємне заняття". Фурсенко офіційно зареєстрований як фізична особа-підприємець із основним видом діяльності – консультації у сфері інформатизації.
У контактах інших фігурантів його номер записаний як "Ігор, співробітник Михайла Цукермана".
До слова, раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що брати Цукермани займалися фінансовими питаннями в оточенні бізнесмена Тимура Міндіча.
Ще однією підозрюваною є Леся Устименко, яку в контактах називають "Леся Київ Фінансист Братів". Вона також має статус ФОП, основний напрям діяльності – дослідження ринкової кон'юнктури та громадської думки.
До переліку підозрюваних входить і Людмила Зоріна, підприємниця, що спеціалізується на консультуванні з питань бізнесу та управління. Її електронна адреса пов'язана з Вадимом Гроною, колишнім радником керівниці АРМА, який, за даними журналістського розслідування Bihus.Info, мав фактичний вплив на роботу агентства, хоча офіційно не обіймав там посаду.
У коментарі журналістам Грона підтвердив, що знайомий із Зоріною, але наголосив, що не підтримує з нею зв'язку вже близько шести років.
За даними слідства, учасники отримували відкати з контрактів "Енергоатому", а також могли мати зв'язки з російськими структурами.
Хто ще може бути причетним до справи?
НАБУ та САП зафіксували передачу грошей фігурантами справи про корупцію в енергетиці колишньому віцепрем'єр-міністру, якого у внутрішньому листуванні називали "Че Гевара". Хоча в бюро не уточнили ім'я посадовця, джерела припускають, що йдеться про Олексія Чернишова.
За даними САП, бізнесмен Тимур Міндіч координував корупційні схеми, використовуючи особисті зв'язки з високопосадовцями, зокрема колишнім міністром енергетики та ексміністром оборони Рустемом Умєровим.
Окрім того, Міністерство юстиції підтвердило проведення обшуків у чинного міністра енергетики Германа Галущенка. Йому закидають участь у злочинній групі, яка вимагала хабарі від партнерів "Енергоатому".