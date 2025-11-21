Силы обороны впервые использовали ракету FP-5 "Фламинго" весной 2025 года, и ее пуски до сих пор продолжаются. Об этом сообщил на пресс-конференции компании Fire Point представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".

Что известно о запусках ракеты "Фламинго"?

По его словам, FP-5 "Фламинго" имеет высокие заявленные характеристики и значительное пространство для развития, но пока остается экспериментальным образцом.

Лиховий объяснил, что в отличие от дрона FP-1, эффективность которого подтверждена годами массового использования и усовершенствования, ракетодрон FP-5 еще только проходит этот путь.

Он также добавил, что модернизация FP-5 сложнее, чем в случае FP-1, ведь количество запусков гораздо меньше, а значит, и возможностей для быстрых доработок тоже меньше.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что производство ракет постепенно расширяется в соответствии с планом.

Совладельцы компании также отметили, что в Дании возводят завод по производству твердотопливных двигателей для ускорителей ракеты FP-5, а также для перспективных баллистических ракет FP-7 и FP-9.

Подобное предприятие размещать в Украине опасно. В производстве ракеты используется хлорат аммония. В случае российского удара могла бы произойти экологическая катастрофа.

Что известно о ракете "Фламинго"?