Силы обороны впервые использовали ракету FP-5 "Фламинго" весной 2025 года, и ее пуски до сих пор продолжаются. Об этом сообщил на пресс-конференции компании Fire Point представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой, передает 24 Канал со ссылкой на "Общественное".
Что известно о запусках ракеты "Фламинго"?
По его словам, FP-5 "Фламинго" имеет высокие заявленные характеристики и значительное пространство для развития, но пока остается экспериментальным образцом.
Лиховий объяснил, что в отличие от дрона FP-1, эффективность которого подтверждена годами массового использования и усовершенствования, ракетодрон FP-5 еще только проходит этот путь.
Он также добавил, что модернизация FP-5 сложнее, чем в случае FP-1, ведь количество запусков гораздо меньше, а значит, и возможностей для быстрых доработок тоже меньше.
Главный технический директор Fire Point Ирина Терех сообщила, что производство ракет постепенно расширяется в соответствии с планом.
Совладельцы компании также отметили, что в Дании возводят завод по производству твердотопливных двигателей для ускорителей ракеты FP-5, а также для перспективных баллистических ракет FP-7 и FP-9.
Подобное предприятие размещать в Украине опасно. В производстве ракеты используется хлорат аммония. В случае российского удара могла бы произойти экологическая катастрофа.
Что известно о ракете "Фламинго"?
- Украинская ракета "Фламинго" превосходит американский "Томагавк" по дальности и мощности, но стоит примерно столько же. "Фламинго" преодолевает расстояние в 3000 километров, летит со скоростью 900 километров в час и переносит взрывчатку весом более тонны.
- Ранее СМИ сообщали, что Украина якобы впервые использовала ракеты "Фламинго" для удара по российской цели в Крыму 30 августа.
- Массовое производство дальнобойной ракеты должно начаться в январе – феврале.
- 31 октября президент Зеленский заявил, что Украина использовала ракеты "Фламинго" в реальных операциях 9 раз, и они доказали свою эффективность.
- Впервые Генштаб подтвердил применение ракет "Фламинго" по российским целям 13 ноября. Тогда Силы обороны атаковали объекты в Крымупредприятие хранения нефтепродуктов “Морской нефтяной терминал”, стоянку вертолетов и место хранения и подготовки БПЛА на аэродроме "Кировское", радиолокационную станции ПВО в районе Евпатории. На временно оккупированной территории Запорожской области под ударом была нефтебаза в районе Бердянска и передовые пункты управления 5-й общевойсковой армии и 127 мотострелковой дивизии российских оккупантов.