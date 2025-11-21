Сили оборони вперше використали ракету FP-5 "Фламінго" навесні 2025 року, і її пуски досі тривають. Про це повідомив на пресконференції компанії Fire Point речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, передає 24 Канал із посиланням на "Громадське".

Що відомо про запуски ракети "Фламінго"?

За його словами, FP-5 "Фламінго" має високі заявлені характеристики та значний простір для розвитку, але поки що залишається експериментальним зразком.

Лиховій пояснив, що на відміну від дрона FP-1, ефективність якого підтверджена роками масового використання й удосконалення, ракетодрон FP-5 ще тільки проходить цей шлях.

Він також додав, що модернізація FP-5 складніша, ніж у випадку FP-1, адже кількість запусків набагато менша, а отже, і можливостей для швидких доопрацювань теж менше.

Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех повідомила, що виробництво ракет поступово розширюється відповідно до плану.

Співвласники компанії також зазначили, що в Данії зводять завод з виробництва твердопаливних двигунів для прискорювачів ракети FP-5, а також для перспективних балістичних ракет FP-7 і FP-9.

Подібне підприємство розміщувати в Україні небезпечно. У виробництві ракети використовується хлорат амоній. У разі російського удару могла б статися екологічна катастрофа.

Що відомо про ракету "Фламінго"?