Співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів, що Міндіч виявляв жвавий інтерес у купівлі компанії. Однак його пропозиція була "неконкурентоспроможною". Про це Штілерман сказав на пресконференції, передає 24 Канал.
Що відомо про зв'язок Fire Point із фігурантами справи Міндіча?
Після цього інциденту вони залишилися з Міндічем просто знайомими. Каже, у них був спільний інтерес – це творчість художника Владислава Шерешевського.
Штілерман також визнав, що фігурант плівок Міндіча Ігор Фурсенко працював у компанії на посаді адміністратора. За словами співласника Fire Point, Фурсенко допоміг вивезти його колишню дружину з двома дітьми з Росії.
Штілерман каже, що спілкувався з Фурсенком десь тричі у житті.
Довідка: Ігор Фурсенко згадується на плівках НАБУ під псевдонімом "Рьошик". За даними слідства, 56-річний чоловік був бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення". У "Рьошика" вилучили 1,1 мільйона євро та понад 1 мільйон доларів готівки. Правоохоронці кажуть, що Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в Fire Point, щоб мати можливість їздити за кордон.
Штілерман також підтвердив, що Михайло Цукерман є його особистим банкіром. На зустрічі із ним він ходив у сумнозвісний "бек-офіс". Востаннє співзасновник Fire Point був там у 2024 році.
Зверніть увагу! Михайло Цукерман – брат ще одного фігуранта розслідування можливої корупції в енергетиці Олександра Цукермана. Олександр також був працівником "бек-офісу" з легалізації незаконних коштів.
Крім того, власники компанії повідомили, що НАБУ не проводило в них обшуків. Водночас вони передали детективам усі необхідні документи у межах розслідування можливого завищення цін на безпілотники шістьма іншими компаніями.
Що відомо про справу Міндіча?
- 10 листопада НАБУ оголосило про проведення операції "Мідас". Детективи викрили масштабну корупційну схему, до якої причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман.
- Крім того, до незаконної діяльності, ймовірно, були залучені чинні урядовці. Зокрема, вже тепер колишній міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук.
- Головна схема злочинної організації полягала в тому, що вони регулярно вимагали від контрагентів "Енергоатому" від 10% до 15% від суми контрактів як хабар. Фактично компаніям нав'язували "відкати" за те, щоб їм не блокували платежі за виконані роботи чи поставки, або ж не позбавили статусу постачальника.
- Отримані гроші "відмивали" через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло приблизно 100 мільйонів доларів. Також офіс брав відсоток за "послуги", які надавали стороннім клієнтам, що не входили до угруповання.