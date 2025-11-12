САП висунула певні докази під час засідання ВАКС 12 листопада. Сама міністерка вже відреагувала на заяви в коментарі "Слідство.Інфо", передає 24 Канал.

Які дані щодо Гринчук та Галущенка наводить САП?

Прокурор САП представив на засідання ВАКС протоколи візуального спостереження. Вони нібито свідчать, що міністерка енергетики Світлана Гринчук щонайменше тричі ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка.

За даними слідства, такі дії зафіксували 23 – 24 та 28 липня, а також 11 – 13 серпня 2025 року. Тоді Гринчук обіймала посаду міністра екології, а Галущенко – міністра енергетики.

Прокурор зазначив, що посадовиця "хвіртку своїм ключем відмикала".

Журналісти "Слідство.Інфо" звернулися до Гринчук із запитанням про нові обставини. Міністерка відповіла, що "нічого про це не чула", кинула слухавку, і більше не відповідала на дзвінки.

До чого призвели заяви?