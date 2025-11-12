Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Що Зеленський сказав про Галущенко та Гринчук?

Президент Зеленський під час звернення 12 листопада заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук мають піти у відставку.

"Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів", – сказав Зеленський.

Він просить також депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.