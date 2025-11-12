Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Коли Верховна Рада проголосує за відставку Галущенка і Гринчук?
Швидше за все, це станеться вже наступного тижня.
Джерела "РБК-Україна" підтвердили, що парламент голосуватиме за звільнення міністрів юстиції та енергетики наступного вівторка,
– мовиться в дописі ЗМІ.
Тобто йдеться про вівторок, 18 листопада.
Володимир Зеленський 12 листопада наголосив: "Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке".
Він попросив прем'єрку Юлію Свириденко, "щоб були заяви про відставку від цих міністрів".
Також гарант просить депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви про відставку очільників Міністерства юстиції і Міністерства енергетики.
"І далі все має вирішуватись у юридичній площині", – підкреслив Зеленський.