САП выдвинула определенные доказательства во время заседания ВАКС 12 ноября. Сама министр уже отреагировала на заявления в комментарии "Слідство.Інфо", передает 24 Канал.

Какие данные по Гринчук и Галущенко приводит САП?

Прокурор САП представил на заседание ВАКС протоколы визуального наблюдения. Они якобы свидетельствуют, что министр энергетики Светлана Гринчук минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.

По данным следствия, такие действия зафиксировали 23 – 24 и 28 июля, а также 11 – 13 августа 2025 года. Тогда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко – министра энергетики.

Прокурор отметил, что чиновница "калитку своим ключом отпирала".

Журналисты "Слідство.Інфо" обратились к Гринчук с вопросом о новых обстоятельствах. Министр ответила, что "ничего об этом не слышала", бросила трубку, и больше не отвечала на звонки.

К чему привели заявления?