САП выдвинула определенные доказательства во время заседания ВАКС 12 ноября. Сама министр уже отреагировала на заявления в комментарии "Слідство.Інфо", передает 24 Канал.
Какие данные по Гринчук и Галущенко приводит САП?
Прокурор САП представил на заседание ВАКС протоколы визуального наблюдения. Они якобы свидетельствуют, что министр энергетики Светлана Гринчук минимум трижды ночевала у министра юстиции Германа Галущенко.
По данным следствия, такие действия зафиксировали 23 – 24 и 28 июля, а также 11 – 13 августа 2025 года. Тогда Гринчук занимала должность министра экологии, а Галущенко – министра энергетики.
Прокурор отметил, что чиновница "калитку своим ключом отпирала".
Журналисты "Слідство.Інфо" обратились к Гринчук с вопросом о новых обстоятельствах. Министр ответила, что "ничего об этом не слышала", бросила трубку, и больше не отвечала на звонки.
К чему привели заявления?
Президент Владимир Зеленский 12 ноября призвал Германа Галущенко и Светлану Гринчук подать в отставку.
Министр энергетики уже написала заявление об отставке по собственному желанию. Она утверждает, что должность для нее никогда не была целью, а закон – ни разу не нарушала.
По данным источников "РБК-Украина", парламент планирует рассмотреть вопрос увольнения двух министров 18 ноября.