Який запобіжний захід обрали Фурсенку?

ВАКС обрав запобіжний захід Ігорю Фурсенку – тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили для нього 60 днів арешту або заставу у 254 мільйони гривень. Адвокати Марк Герасименко та Роман Петрів заявили, що подаватимуть апеляцію.

Сам підозрюваний заявив, що грошей для внесення застави немає.

Варто зазначити, що на плівках, які отримали НАБУ і САП, Фурсенко має прізвисько "Рьошик". За версією слідства він є бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".

Як повідомив прокурор, у "Рьошика" вилучили 1,1 мільйона євро та понад 1 мільйон доларів готівки. Чоловік також володіє автомобілями Lexus і Porsche Macan на понад 5 мільйонів гривень, а з 1998 року заробив близько 16 мільйонів гривень.