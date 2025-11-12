Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію судового засідання у ВАКС.

Який запобіжний захід обрали Лесі Устименко?

Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до розкрадання Енергоатому, у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі додали, що слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до однієї з працівниць "бек-офісу" з легалізації коштів, які корупційно виводили з української енергетики. Таким чином суд частково задовольнив прохання прокурорів.