Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк в ефірі 24 Каналу зауважила, що Захід очікує на чіткі кроки від Володимира Зеленського. Вона натякнула, що саме реакція президента визначить, чи збережеться довіра до України серед її союзників.

Як міжнародні партнери відреагували на скандал?

Після оприлюднення плівок НАБУ історію з "Енергоатомом" обговорюють і за кордоном. Західні партнери уважно стежать, чи зможе українська влада дати прозору відповідь на звинувачення у корупції.

Наші партнери чекають на реакцію Зеленського. Тридцяти секунд, які він присвятив цьому у зверненні, – недостатньо, щоб задовольнити українське суспільство й західних союзників,

– сказала виконавча директорка Центру протидії корупції.

Вона пояснила, що партнери очікують не формальних заяв, а конкретних дій. Від реакції президента залежить подальша підтримка України з боку ЄС і США. Якщо влада проігнорує розслідування, це може вплинути на готовність партнерів інвестувати у стратегічні проєкти.

Президент має припинити покривати корупційне оточення

У Центрі протидії корупції наголосили, що глава держави повинен зробити вибір: підтримати роботу антикорупційних органів або відмовитися від наближених, які зловживають владою. Від цього залежить, чи зможе Україна зберегти довіру міжнародних партнерів.

Президент повинен відпустити всіх цих любих друзів, близьких соратників, які наживаються на близькості до тіла, і дозволити НАБУ та САП виконати свою роботу,

– підкреслила Каленюк.

Вона нагадала, що детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов, який розслідував справу "Міндічгейт", перебуває під вартою вже кілька місяців. Така ситуація, за її словами, виглядає як тиск на антикорупційну систему. Президенту варто припинити вплив ГПУ, ДБР і СБУ на незалежні розслідування, щоб зберегти довіру суспільства і партнерів.

Україні потрібне оновлення управління державою

У Центрі протидії корупції вважають, що країна опинилася в кризі через надмірну концентрацію влади в руках наближених до президента людей. Саме вони перетворили державні посади на інструмент збагачення під час війни.

Ми бачимо, до чого довели державу ці п'ять менеджерів,

– наголосила Каленюк.

Вона пояснила, що такі дії паралізують ефективне керівництво країною. У головах чиновників залишилося бажання красти, а не рятувати державу. Щоб відновити довіру, владі потрібно залучити професійних технократів і дати антикорупційним органам працювати незалежно.

Шанс відновити довіру Заходу ще є. Для цього потрібно не боротися з розслідуваннями, а показати, що антикорупційні інституції в Україні діють незалежно та ефективно.

Ми можемо вийти з цього сильнішими, якщо президент підтримає НАБУ і САП. Це покаже, що демократія в Україні працює, а антикорупційні органи виконують свою роботу і це очікування і народу, і наших західних партнерів,

– сказала виконавча директорка Центру протидії корупції.

Вона підкреслила, що підтримка Заходу тримається на довірі, яку похитнули через тиск на слідчих. Проте ситуацію можна виправити, якщо влада визнає помилки, відмежується від корупційних зв'язків і покаже політичну волю до очищення системи.

