Хто їх вигадав, розповів керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі програми "УП.Чат", передає 24 Канал.
Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці
Звідки взялися клички в операції "Міндас"?
Олександр Абакумов розповів, що клички "Рокет", "Тенор" і "Карлсон" та інші придумували не детективи НАБУ, а учасники злочинної організації.
Давайте одразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності,
– наголосив Абакумов.
Власне, саме ці клички стали одним з критеріїв, чому НАБУ "пішло по шляху" цих корупціонерів та їхньої "зашифрованої, завуальованої діяльності".
"Карлсон – це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути: "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те"", – додав представник бюро.
Хто є хто у цій корупційній сфері?
Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що "Карлсон" із плівок НАБУ – це Тимур Міндіч. Не приховують цього і в бюро.
Кличка "Професор", а іноді "Герой" може належати колишньому посадовцю Енергоатому та колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.
А от "Рокет" і "Тенор" – це виконавці та робочі конячки Ігор Миронюк та Дмитро Басов. Миронюк – радник Галущенка, а Басов – колишній співробітник Генпрокуратури та Фонду державного майна, пізніше виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки "Енергоатому".
Фігуранти передавали кошти ексвіцепрем'єр-міністру України. Схоже, це Олексій Чернишов із кличкою "Че Гевара".